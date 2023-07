Calcio | Mondiali Donne Beccari ' Sentivo la tensione | fiere del successo'

"È stato un giorno indimenticabile per me, per Giulia ma anche per tutta la squadra. E' stato un successo molto importante, non facile dal punto di vista tattico perché loro erano disposte bene in ...Nell'Italia che ieri ha debuttato aifemminili battendo 1 - 0 l'Argentina con la rete della "senatrice" Cristiana Girelli, ci sono Chiara Beccari e Giulia Dragoni, le calciatrice più giovani ...Per questo motivo il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ringraziato Australia e Nuova Zelanda per i loro sforzi nel portare il profilo delfemminile a un livello senza precedenti su ...

Calciatrice olandese costretta a fingere un infortunio ai Mondiali: lei non voleva farlo Sport Fanpage

'La sfida con l'Argentina un giorno indimenticabile, Girelli un punto di riferimento', dice la 18enne azzurra ROMA (ITALPRESS) - Il nuovo che ...Il futuro di Kylian Mbappé si è preso le prime pagine mondiali. E non potrebbe essere altrimenti, dopo l'offerta monstre presentata dall'Al Hilal: 300 milioni per strapparlo ...