Calcio | Fiorentina Ranieri Rinnovo grandissima gioia | Firenze nel cuore

(Di martedì 25 luglio 2023) "Ringrazio la società e mister Italiano per la fiducia", ha spiegato il difensore viola- Ilfino al 30 giugno 2026 con la, firmato pochi giorni fa "per me rappresenta tanto, è una, sono ormai qui da dieci anni,mi è entrata nel, sono tanto

... è una cosa stupenda sia per noi della prima squadra che per le giovanili, hai tutto, non manca niente e farà crescere veramente tanto la. Spero di riabbracciare i tifosi il prima ...Luca Ranieri ha parlato ad un'intervista concessa ai canali social del club, dopo il rinnovo firmato fino al 2026. 'Per me rappresenta tanto, è una grandissima gioia, sono ormai qui da dieci anni, ......revocare la punizione Db Praga (Repubblica Ceca) 07/06/2023 - finale Conference League /... e ha espresso il suo impegno nei confronti del massimo organo deleuropeo di non sollevare ...

Fiorentina, Cabral verso la cessione. Viola pronti a tornare alla carica per Dia Calciomercato.com

"Ringrazio la società e mister Italiano per la fiducia", ha spiegato il difensore viola FIRENZE (ITALPRESS) - Il rinnovo fino al 30 giugno 2026 con la Fiorentina, firmato pochi giorni fa "per me ...Acquisti: Scuffet (p, Cluj), Boccia (d, Turris, fp), Travaglini (d, Olbia, fp), Jankto (c, Getafe), Sulemana (c, Verona), Contini (a, Olbia, fp), Desogus (a, Pescara ...