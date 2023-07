Cagliari | Ranieri si sbilancia sul futuro | “sarà la mia ultima esperienza da allenatore”

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilsi prepara per la nuova stagione nel campionato di Serie A e l’obiettivo di Claudioè quello di raggiungere una salvezza tranquilla. “Credo che questa dila miada”. Lo ha detto il tecnico rossoblù, in un’intervista al Tg regionale di Rai Calabria. “Chiuderò la carriera a. L’unica altra possibilità – ha precisato – potrebbe essere una bella nazionale: ci sono rimasto male quando sono andato in Grecia”.è tornato sul “bel gesto” al termine della finale dei playoff della B al San Nicola tra il suoe il Bari, con l’ordine di cessare gli sfottò agli avversari: “Quando ho sentito quel coro serie B, serie B mi dispiaceva, in fondo ...

... ci rimasi molto male nella mia missione in Grecia" Bari 11/06/2023 - play off serie B / Bari -/ foto Image Sport nella foto: ClaudioClaudio, allenatore delneo .... Napoli, Firenze, Roma e il miracolo Leicester: i capolavori di. La Sardegna ultima tappa. Con una possibile eccezione. A raccontare quale sarà l'epilogo della sua lunga e ...Arrivato a campionato in corso,ha riportato ilin Serie A dopo la finale playoff contro il Bari. 'mio ultimo club. Se una Nazionale...' Queste le dichiarazioni di Claudio ...

Cagliari, Jankto si prende la corsia di sinistra: Ranieri crede in lui Cagliari News 24

L'ex terzino blucerchiato piaceva a molti in Serie A, nelle cronache di mercato si era vociferato anche del Milan, ma alla fine il suo approdo in Sardegna è tutt'altro che casuale visto il suo percors ...I giovani giallorossi sfideranno la squadra di Claudio Ranieri in un test match di livello a Saint Vincent La Roma Primavera si trova in ritiro a Saint Vincent, in Valle d’Aosta. La squadra di Federic ...