Cagliari | Augello si presenta | “Felice di essere qui | mister Ranieri ha facilitato la scelta”

(Di martedì 25 luglio 2023) Tommaso, secondo acquisto in casa, sito tramite conferenza ufficiale quest’oggi. “Sono davverodiqui, ho trovato un gruppo fantastico, è stato semplice adattarmi. Quando ho saputo che mi volesse ilnon ci ho pensato due volte ad accettare, anche la presenza dihala. Conosco già il suo modo di dirigere la squadra, vuole una difesa compatta, ma concede anche parecchia libertà nel possesso palla ed in fase di possesso”. SportFace.

Ilper puntare alla salvezza ha rafforzato la propria rosa con gli acquisti di Scuffet,, Jankto e Shomurodov , mentre, ...Shomurodov approda adunque con tanta voglia di rivincita: ha le caratteristiche giuste ... per una squadra che fin qui sul mercato si è già assicurata Scuffet,, Sulemana e Jankto. ...in Valle D'Aosta per la seconda parte della preparazione. Primo allenamento alle 17.30 nel ... Oristanio,e Scuffet. C'è anche il portiere della Primavera Iliev. Non c'è Delpupo, ...

