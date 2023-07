Cadavere senza testa e senza mani trovato in mare tra Santa Margherita e Portofino

Ildi un uomo è stato trovato ieri mattina nei rivoli che confluiscono nel Lambro, alla periferia sud di Milano, tra via Rosa Bianca e via Jan Palach. L'uomo eradocumenti, di pelle ...Santa Margherita Ligure (Genova) - Potrebbe appartenere ad un giovane da poco divenuto maggiorenne il corpovita trovato in mare tra Santa Margherita e Portofino. Iltesta emani, è stato recuperato e trasferito all'obitorio dove si attende l'autopsia per chiarire le cause del decesso e per verificare la possibilità che si tratti di un ......la serratura della porta di casa - ha detto Ferrero ai microfoni di Radio Cesano -dirgli ... Roba da Falce e carrello Luca Batt ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTOREmutilato a S. ...

Cadavere senza testa e mani trovato in mare a Santa Margherita Ligure vicino Genova: è di un 19enne Virgilio Notizie

È giallo a Santa Margherita Ligure dopo il ritrovamento di un cadavere senza testa e senza mani. L’unica cosa certa, al momento, è che la mano sinistra appartiene a Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, un g ...Vestito con maglietta e jeans, rannicchiato, in acqua da "almeno 24 ore” secondo gli investigatori. Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri mattina nei rivoli che confluiscono nel Lambro, alla ...