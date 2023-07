Caccia alla finanza islamica. L’ultima carta di Mosca

Leggi su formiche

(Di martedì 25 luglio 2023) Per le banche della Russia e dunque per il Cremlino stesso, vista la robusta presenza pubblica nel capitale degli istituti, potrebbe esseredel mazzo da giocare. Le sanzioni dell’Occidente mordono da mesi ladell’ex Urss, ormai quasi del tutto tagliata fuori dal resto del mondo. E allora, se si vuole provare a incamerare nuovi capitali, dai quali attingere preziose commissioni, bisogna guardare al Golfo o più in generale ai Paesi musulmani, dove investimenti e transazioni sono regolati dai dettami del Corano. Così si può spiegare l’importante, quasi epocale, decisione della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, che ha approvato, in prima lettura, un disegno di legge che legalizza e regola le banche islamiche in Russia. Il progetto pilota, che prevede l’istituzione di un regime giuridico sperimentale per ...