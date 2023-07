Bruciano le colline attorno a Palermo | le fiamme minacciano case

(Di martedì 25 luglio 2023) Leggi Anche Caldo, in Italia aumentano del 30% gli accessi in Pronto soccorso - Pista rovente all'aeroporto di Olbia, tre voli non atterrano Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalle ...

E' stato istituito a Palermo il centro operativo comunale per l'emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora leattorno al capoluogo. I roghi riguardano in particolare la montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta la località balneare di Mondello, e la collina di Bellolampo, dove sta bruciando ...

Milano è sotto un nubifragio violentissimo, ma nelle stesse ore a Palermo scatta la paura incendi: le colline intorno al capoluogo sono andate in fiamme già da ieri in serata.È animatrice in un villaggio turistico ma non ha intenzione di mollare "Vedevamo le fiamme rotolare a valle, ma sono qui per la stagione: vado avanti".