Bruciano colline attorno Palermo | le fiamme minacciano le case

(Di martedì 25 luglio 2023) E' stato istituito ail centro operativo comunale per l'emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora leal capoluogo. I roghi riguardano in particolare la montagna di ...

E' stato istituito a Palermo il centro operativo comunale per l'emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le colline attorno al capoluogo. I roghi riguardano in particolare la montagna di Capo Gallo, il promontorio che sovrasta la località balneare di Mondello, e la collina di Bellolampo, dove sta bruciando ...Dopo l'incendio di ieri, 19 luglio, sui Colli San Rizzo, tornano a bruciare le colline di Messina. In questo momento due squadre dei Vigili del Fuoco di Messina sono in azione per domare le fiamme ...

Milano è sotto un nubifragio violentissimo, ma nelle stesse ore a Palermo scatta la paura incendi: le colline intorno al capoluogo sono andate in fiamme già da ieri in serata.È stato istituito a Palermo il centro operativo comunale per l’emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le colline attorno al capoluogo. I roghi riguardano in particolare la montagna di Ca ...