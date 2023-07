Bruciano anche la Calabria e la Puglia

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Non solo Sicilia dove la situazione legata agli incendi è sempre più difficile e critica. I roghi divampano in tutta Italia con le regioni del Sud particolarmente colpite negli ultimi giorni. In molte zone si procede a evacuazioni, le strade vengono chiuse e si moltiplicano gli inviti da parte delle forze dell'ordine di fare attenzione alle allerte laciate sul territorio. Almeno 80 roghi inÈ una giornata di vera emergenza ina causa degli incendi. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, al momento nella regione sono circa ottanta i roghi ancora attivi che vedono impegnati tutti i mezzi aerei della flotta antincendio e oltre 360 unità, mentre gli incendi domati nelle ultime 24 ore sono una sessantina. La provincia maggiormente colpita è quella di Reggio, che ha...

dopo i disastri Fiammea Lecce , nella frazione costiera di San Cataldo . Da quattro oreoltre dieci ettari di macchia mediterranea e pineta (quasi totalmente distrutta) a ...Qualche vettura, infatti, è stata avvolta dalle fiamme, che hanno interessatodiverse abitazioni balneari. Gli occupanti sono stati fatti sgomberare,con la forza, davanti alle fiamme che ...lo Zingaro e San Vito Lo Capo. 'SALVIAMO LO ZINGARO!!! - è il testo di un disperato appello ... A causa del terribile incendio di questa notte, oltre alla vegetazione sono andate bruciate...

Non solo Sicilia, dove la situazione è sempre più drammatica. È stata una giornata difficile anche per altre regioni del Sud ...«La collina di Reggio Calabria sta letteralmente bruciando. Da giorni è un susseguirsi di incendi che stanno devastando intere aree, lambendo, in certi casi, numerose abitazioni e mettendo in serio pe ...