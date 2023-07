Brucia anche la Puglia | a Vieste evacuati duemila turisti

(Di martedì 25 luglio 2023) Oltre alla Siciliala, in regione sono scoppiati dei vasti incendi. A, in provincia di Foggia, circa, ospiti di tre grandi strutture ricettive, sono statiperché le fiamme hanno avvolto la baia San Felice. Nella marina di San Cataldo, invece, a pochi passi da Lecce, due incendi hanno raggiunto alcune abitazioni danneggiandole e l’area è stata evacuata. Ada hotel e residence, fiamme nel Salento e nel foggiano Ahanno dovuto lasciare in fretta il Residence Gattarella, Hotel Portonovo e Hotel Gargano, per raggiungere una palestra nel centro città, allestita dal comune affinché possano ...

... ho dovuto tirare fuori non solo tecnica e tattica, male unghie. Ho faticato tanto ... Meglio di loro ha fatto Michele Gallo ("tanto non essere arrivato a medaglia"), fuori ai quarti per ...Sta succedendo lo stessoa Frosinone Qualcuno, esplodendo colpi di pistola di giorno o di ... Da tempo si infila la polvere sotto al tappeto e tutti zitti altrimenti ci sila carriera. A ...... dice l'atermico presidente di Italo: Roma, lui sembra non sudare.LCdM sta per partecipare all'evento del nuovo Matteo Salvini, vicepremier, capo della Lega, ma soprattutto ministro ...

Grecia in fiamme: dopo Rodi e Corfù brucia anche Eubea, almeno 3 vittime finora - Grecia: trovato il corpo carbonizzato di un uomo a Evia - Grecia: trovato il corpo carbonizzato di un uomo a Evia RaiNews

Brucia a causa degli incendi la provincia di Messina. Tra i territori in cui sono divampati dei roghi c'è anche Taormina. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Taormina ...Grosso incendio dall'alba di oggi lungo la litoranea di Vieste. Più di un focolaio ha interessato la zona del lungomare Mattei e a causa del fumo fitto e delle fiamme, è ...