Bruce Springsteen | il concerto a Monza è a rischio per maltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) Secondo gli organizzatori ilè confermato, ma il sindaco deciderà in queste ore il da farsi in termini di sicurezza

Il violento nubifragio che nelle scorse ore ha colpito tutta la Lombardia ha messo a rischio il concerto di, atteso in serata al Prato della Gerascia dell'Autodromo Nazionale di Monza . A breve il sindaco Paolo Pilotto terrà una riunione con il segretario generale e si confronterà con il ...Gli organizzatori confermano il concerto diin programma stasera a Monza. Causa incendi lo scalo aereo del capoluogo siciliano rimarrà chiuso fino alle ore 11. Focolai anche nella discarica di Bellolampo Nubifragi in Lombardia ...Dopo essere stato ininterrottamente on the road fin dagli anni '60, prima coi suoi Grin e poi da solista, per non dire di quand'era in giro con, con Ringo Starr e Neil Young, si è ...

Bruce Springsteen, concerto Monza a rischio per maltempo: decisione a breve Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il sindaco Paolo Pilotto decide di non rinviare l’evento: confermato il piano per la gestione dei 70mila fan in arrivo al Parco di Monza ...