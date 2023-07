(Di martedì 25 luglio 2023) Jeremyva a farsi le ossa in Championship. Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione in...

19.00 - Igor dalla Fiorentina al, accordo vicino per 17 milioni più 3 di bonus . 16:42 - La Lazio ha annunciato l'ufficialità di Castellanos , il nuovo vice Immobile. 16.00 -...ore 15:54 Mahrez - Al Ahli, a breve l'annuncioFabrizio Romano su Twitter. Contratto ... Ore 8:06 Fiorentina, Igor vola alLo scrive Fabrizio Romano. Passa alla squadra di De Zerbi ...Tutto definito per il passaggio di Igor aldi De Zerbi : 17 milioni più bonus il costo ...il passaggio di Aubameyang al Marsiglia, arrivato dal Chelsea: in passato ha giocato anche ...

Brighton, UFFICIALE: Sarmiento saluta e va in prestito Calciomercato.com

INDISCREZIONI DI FV IGOR, BRIGHTON PRONTO PER SCAMBIO DOCUMENTI. VISITE... Siamo davvero a un passo dalla chiusura della trattattiva che porterà Igor a essere un nuovo difensore del Brighton… Leggi ...La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Luca Ranieri: continua l'avventura in viola di uno dei migliori prodotti del vivaio dei gigliati ...