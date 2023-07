Brescia | albero sradicato dal vento si schianta su tenda | muore una scout di 16 anni

... di un gruppo scout di Como, stava dormendo in tenda quando è stata travolta da un. Il gruppo scout, dopo i soccorsi, è stato trasferito nella palestra del paese. La procura dista ...La procura apre un'inchiesta La procura dista aspettando la relazione del Soccorso alpino ...stata allestita su una sorta di palafitta già esistente che è stata travolta da un grosso...C'è una nuova vittima di questa ondata di maltempo che attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di, in alta Val Camonica. Unè caduto e ha colpito una ragazza comasca di 16 anni, Chiara Rossetti. Il campo scout si trovava a Corteno Golgi. La sua tenda era allestita su una sorta di ...

C'è una nuova vittima di questa ondata di maltempo che attanaglia in Nord Italia. E' successo in provincia di Brescia, in alta Val Camonica. Un albero è caduto e ha colpito una ragazza comasca di 16 ...La ragazza, di un gruppo scout di Como, stava dormendo in tenda quando è stata travolta da un albero. Il gruppo scout, dopo i soccorsi, è stato trasferito nella palestra del paese. La procura di ...