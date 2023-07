(Di martedì 25 luglio 2023) Al direttore - La Spagna avanguardista della migliore Europa, dopo l’esito elettorale. Anche se si dovesse andare ai secondi tempi supplementari in dicembre. Una nazione istituzionalmente solida (persino la monarchia: dopo gli scossoni fiacchi del povero Juan Carlos), poco melodrammatica, e meglio di Germania o Francia infarcite di populismi – a destra e a sinistra – privi di futuro. Un faro per l’Europa che verrà.Luca Rigoni Al direttore - Caro Cerasa, la vicenda dimi hatornare alla mente un vecchio proverbio, giusto o non giusto che sia, che recita: “Non far delche è peccato. Non far del bene che è sprecato”.Pietro Volpi Capisco dove vuole andare a parare ma non concordo.habene a non fare. Ilha ...

Se non ci fossero stati loro dinon si saprebbe niente. E mi sarebbe anche piaciuto sentire dire "Al Sisi, è un primo passo, lo sai che abbiamo ancora aperta la questione Regeni", dirlo ...... Patrickè colpevole di avere diffuso il falso contro l'Egitto, in patria e all'estero, dunque la Giustizia lo punisce con la condanna, ma siccome il presidente èe buono ed ha un grande ...... uno come suo figlio, attoree disoccupato nella Cairo in cui paga le colpe del padre oppositore. Ufficialmente Patrickè stato condannato a tre anni di carcere per un articolo sulla ...

Bravo Zaki a evitare parate, ma il governo ha fatto male a subirne la scelta Il Foglio

Un faro per l’Europa che verrà. Capisco dove vuole andare a parare ma non concordo. Zaki ha fatto bene a non fare parate. Il governo ha fatto male a subire la sua scelta. Doveva essere il nostro ...Patrick Zaki, cittadino onorario di diversi comuni abruzzesi, è libero e tornerà in Italia, graziato dal presidente egiziano Al-Sisi, alla ...