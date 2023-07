Brasile | Lula si opera all' anca ad ottobre dopo G20 e Onu

(Di martedì 25 luglio 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva ha confermato oggi che subirà un intervento chirurgico per alleviare il dolore all', probabilmente ad. In dichiarazioni in diretta ...

In dichiarazioni in diretta attraverso le sue reti sociali,ha spiegato di avere "un problema alla testa del femore", precisando che "sono come un calciatore che non vuole dire all'allenatore ...Le ragioni variano di paese in paese: ildipunta a mantenere un margine di manovra per giocare un ruolo di facilitatore o addirittura mediatore in un ancora lontano processo di pace; il ...... Papa Francesco, Meloni e Schlein In mattinataha incontrato il presidente Mattarella in Quirinale per discutere del 'rafforzamento delle relazioni tra due paesi fratelli,e Italia, e ...

BRASILIA, 25 LUG - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha confermato oggi che subirà un intervento chirurgico per alleviare il dolore all'anca, probabilmente ad ottobre.L'Istituto federale di educazione, scienza e tecnologia di Rio de Janeiro (Ifrj), in Brasile, avrà un nuovo campus situato nelle ...