Braccialetti Rossi torna su Netflix, dal 22 luglio la prima stagione TVSerial.it

Braccialetti Rossi torna su Netflix, dal 22 luglio la prima stagione della fiction Palomar e Rai con Aurora Ruffino e Carmine Buschini.Segui Tag24 anche sui social Quando esce “Barbie” su Netflix E’ quello che si stanno chiedendo in molti, dopo l’uscita del primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di fashion ...