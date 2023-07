Borsa | Tokyo | apertura in leggero rialzo +0 | 04%

Ladiha aperto oggi in leggero rialzo, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,04% aggiungendo 14,62 punti fino a quota 32.715,56. .Indice Nikkey +0,01% a quota 32.705,39 all'apertura pomeridiana. 25 - 07 - 2023 05:38riporta un contenuto ribasso dello 0,35% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 32.587,65 punti. 25 - 07 - 2023 04:50

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,85%) Agenzia ANSA

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in leggero rialzo, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,04% aggiungendo 14,62 punti fino a quota 32.715,56. (ANSA). (ANSA) ...Avvio di settimana in ordine sparso per le borse dell'Asia e del Pacifico in attesa delle decisioni della Fed, della Bce, di Hong Kong e della Banca Centrale del Giappone sui tassi. nei primi due casi ...