Volano le Borse cinesi dopo la posizione assunta dal Politburo guidato dal presidente Xi Jinping in materia di politica economica, che lascia intendere un sostegno all'economia superiore alle ...Sedute in calo per le principali piazze cinesi in attesa di novita' sull'atteso pacchetto di misure di stimolo per l'economia che i responsabili dipotrebbero annunciare nel corso della settimana. Una prima indicazione positiva e' arrivata dalla pubblicazione di linee guida per gli investimenti del settore privato da parte di un'...ha promesso un maggiore sostegno finanziario, ma ha avvertito che le societa' private non dovrebbero espandere ciecamente gli investimenti e aumentare i loro rischi finanziari. Gli ...

Borsa: Pechino promette aiuti, volano i listini cinesi Agenzia ANSA

