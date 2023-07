Borsa | Milano poco mossa | corre Poste | bene Banca Generali

, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.885 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All - Share , che rimane a 30.898 punti. ...Cautela e' comunque la parola d'ordine, motivo per cui gli indici iniziano la seduta poco mossi:sale dello 0,1%, Londra dello 0,2%, mentre Parigi e' appena sotto la parita'. Leggero ribasso ...***: Europa parte in leggero rialzo,+0,2%, Parigi +0,28% (RCO). 25 - 07 - 23 09:02:48 (0210) 0 NNNN

Borsa: Milano apre in rialzo (+0,28%), sfiora i 29.000 punti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Avvio in rialzo per la Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,28% a 28.987 punti, ma poi scivola sotto la parità dopo i primi scambi. In rialzo Poste ...