Borsa | l' Europa prosegue cauta in attesa di Fed e Bce

Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche ladi Milano si allinea alla cautela imperante in, e scambia sulla linea di parità, in attesa della conclusione delle riunioni di Fed e BCE . Sul fronte macroeconomico, in Germania l'...Borse europee poco mosse a metà mattina in attesa di una tre giorni che, a partire da domani, vedrà esprimersi sulla politica monetaria Fed, Bce e Banca del Giappone. Negli Usa e inl'attesa è di un'ulteriore stretta di 25 punti base del costo del denaro ma l'attenzione degli investitori, che sperano in una chiusura della stagione dei rialzi, sarà tutta puntata sulle ...Le grandi case automobilistiche cinesi dovranno presto costruire le proprie fabbriche ine ... A gennaio ha deciso di uscire dalladi Francoforte a favore della quotazione a New York. La ...

Borsa: Europa a rilento, pesa Madrid dopo il voto, Milano -0,2% Agenzia ANSA

Borse europee poco mosse a metà mattina in attesa di una tre giorni che, a partire da domani, vedrà esprimersi sulla politica monetaria Fed, Bce e Banca del Giappone. (ANSA) ...Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, ...