Blitz in noto ristorante di Ischia | arrestato il boss Giuseppe del Prete

... guidati da Ciro Re, che sono intervenuti quando si trovava a tavola in unristorante, in via ... Il poliziotto si è subito attivato, consentendo in poco tempo di far scattare ildelle forze ...Da Pomigliano alsu Chrysler Sarà l'operazione Chrysler nel 2009 che lancerà Sergio ... essendo io il responsabile dell'applicazione del "divieto di fumo" nel palazzo e primotrasgressore. ...Lo rendeL'Associazione Luca Coscioni. 'Gloria' è, inoltre, la prima persona nel nostro Paese ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria. 'La ...

Blitz antidroga dei Carabinieri a Scandale (KR): arrestato noto ... wesud

Oltre 200 controlli da parte della Guardia di Finanza per commercio abusivo e contraffazione I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, unitamente alle Unità Operative Avvocata e Chiaia della ...E’ stato catturato ad Ischia ieri sera un camorrista latitante da tempo, ritenuto personaggio di spicco del clan Mazzarella. Era a tavola presso il ristorante Il Nuovo Capannaccio sulla ...