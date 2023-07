Bing Chat arriva anche su Chrome e Safari

(Di martedì 25 luglio 2023) Microsoft ha annunciato la possibilità per alcuni utenti selezionati di testarein browser di terze parti

... la scorsa settimana, il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo dell' edizione Enterprise di. Qualcuno si è posto una domanda più che legittima sul futuro della controparte consumer e, ...Come previsto ieri , Microsoft ha confermato l'arrivo disu Chrome e Safari. Si tratta però di una fase di test non ancora accessibile a tutti. Ci sono inoltre alcune limitazioni , quando si usano browser diversi da Edge. Probabilmente l'azienda ...Per chi voleva assolutamente provaresu Google Chrome o sul browser Web Safari di Apple, Microsoft ha iniziato ad implementare il chatbot AI su entrambi i browser, consentendo agli utenti di accedere allo strumento nel suo ...

Bing Chat ora disponibile su Google Chrome e Safari: arriva anche la modalità scura HDblog

Microsoft continuerà a offrire gratuitamente l'accesso alla versione del nuovo Bing potenziata dall'IA del modello GPT-4 di OpenAI.Un numero ridotto di utenti può usare Bing Chat anche in Chrome e Safari, ma ci sono limiti per la lunghezza dei prompt e delle conversazioni.