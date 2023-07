Biasin | «Inter in crisi o Inter-Scudetto | tesi doverose! Sostenerle…»

(Di martedì 25 luglio 2023)attacca chi sostiene entrambe lelegate all’: ovvero quella che vede la squadra in difficoltà e l’altra che parla diDOPPIA? Fabrizio, su Twitter, si espone sull’. Esistono, a detta sua, duecontrapposte: «“L’è in grande difficoltà”. “L’è nettamente favorita per lo”. È doveroso ascoltare sia i sostenitori della primache quelli della seconda. Se però le sostieni entrambe significa che vuoi solo rompere le balle».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

...'una società saudita avrebbe offerto 60 milioni all'anno per 4 anni all'attaccante dell'. ... "Andrè Onana Perché il suo addio è stato perfetto": la sentenza di FabrizioSe c'è poi chi si esalta per la partita, come il giornalista tifoso Fabrizio('In arrivo offerte dei sauditi per tutti i giocatori dell''), c'è chi invece propone sui social analisi più ...Complimenti anche da parte degli avversari, tra i quali pure l'interista: Complimenti, davvero bel colpo. Mr Analyst IL BISTECCHIANO sentenzia: Altro che, se prendono anche Chukwueze, il ...

Biasin: «Inter più forte Non so, diversa! Sensi e Fabbian…» Inter-News.it

La Juventus sta cercando rinforzi in tutte le zone del campo per questo motivo il suo calciomercato estivo sarà senz’altro incandescente.TyC Sports, nota testata argentina, ha lanciato il nome di Emiliano Martinez in ottica Inter: la posizione di Biasin ...