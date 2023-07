...Fabrizio: 'Altri al suo posto giocherebbero a nascondino, Inzaghi no'. Tuttavia, tifosi e non, notano sui social un elefante nella stanza dell'Inter, ovvero il mercato e la mancanza di...Per l'occasione abbiamo visto in campo dal primo minuto alcuniinnesti, come Bisseck (già ... Se c'è poi chi si esalta per la partita, come il giornalista tifoso Fabrizio('In arrivo ...... ecco la priorità a centrocampo': il punto sul mercato dell'Inter di Fabrizio.21.37 - Il ... IT -contatti nella giornata di oggi per Retegui al Genoa: sul piatto un contratto leggermente ...

Biasin: “I nuovi giocatori sono tutti validi, ecco cosa manca al Milan” Pianeta Milan

Inter, continua il rebus portiere: “Il club non ha formulato offerte, vuole altri due estremi difensori” In casa Inter continua a tenere banco la questione portiere. Andre Onana è stato ceduto al ...“Starà poi al tecnico Stefano Pioli prendere tutti questi nuovi ingredienti e farci un piatto, che non è scontato. Ma questi sono tutti giocatori funzionali all'idea di calcio dell'allenatore". Queste ...