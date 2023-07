Bernardeschi al Napoli | spunta un indizio chiave | “Trattativa calda”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 luglio 2023) Un anno fa per molti esperti di mercato Federicoera stato ad un passo dal, successivamente, l’ex Juve aveva confermato i contatti. Oggi, 12 mesi dopo il suo avvento in MLS, nello stesso Toronto Fc di Lorenzo Insigne, Federicopare essersi riproposto ai club nostrani. Gli sviluppi Sull’esterno offensivo, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero due team, tra cui il. Federico, saudade dell’Italia per lui (ANSA) – spazio.itI partenopei navigano ancora nell’incertezza per la questione Lozano, che pare destinato ad altri lidi, motivo per cui, un sondaggio perè stato fatto, pur consapevoli dell’impossibilità di affondare il colpo ...