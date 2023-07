“Berlusconi | questo è per te…” Barbara D’Urso e Mediaset | spunta il video ‘curioso’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) La rivoluzione contro il trash è iniziata e non si ferma, ainfatti Pier Silvioha deciso di non fare sconti a nessuno. Ne sa qualcosaalla quale, tra le polemiche, dopo anni di lealtà e programmi in prima serata è stato dato il ben servito. Una scelta che ha toccato anche il Grande Fratello Vip al punto che pare proprio, anche in caso di un calo di ascolti, non si arriverà ad un passo indietro quanto, piuttosto, alla chiusura del programma che la scorsa stagione ha causato più di un imbarazzo sollevando polemiche feroci. Proprio un’ex gieffina e grande amica diè protagonista di una figuraccia in cui, in molti, hanno visto un appello al ritorno di Carmelia in studio. In unin cui si riprende mentre viaggia in ...