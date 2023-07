Bel colpo Schlein. Sul salario minimo riporta il Pd al centro del villaggio

(Di martedì 25 luglio 2023) Finalmente la segretaria detta i tempi, compatta l’opposizione, mette Meloni in fuga e - soprattutto – infila in agenda una legge necessaria

Girelli, che con ildi testa di ieri è diventata la miglior marcatrice azzurra al Mondiale ... "Ieri sera c'è stato unmix in campo - ha aggiunto - e possiamo dire che è andato tutto bene. ...Ora l'obiettivo è instaurare unrapporto con il gruppo e con la società, ma anche con i tifosi per poter partire da subito col piede giusto". "Vlad è un giocatore molto versatile, di grande ...Manca ancora unpo' per la fumata bianca definitiva ma ci sarebbe la disponibilità preliminare dell'uruguaiano che ha già dato l'ok . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Cobolli, bel colpo a Umago: battuto Cilic in due set La Gazzetta dello Sport

Finalmente la segretaria detta i tempi, compatta l’opposizione, mette Meloni in fuga e - soprattutto – infila in agenda una legge necessaria ...Settimo colpo dei rossoneri: il nigeriano arriva dal Villarreal per 20 milioni più bonus, dettagli in definizione ...