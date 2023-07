Beach Volley | A Montreal 4 coppie azzurre al via

(Di martedì 25 luglio 2023) In gara Scampoli-Bianchin, Ranghieri-Carambula, Nicolai-Cottafava e Lupo-Rossi. ROMA - Tutto pronto per il sesto appuntamento Elite 16 delPro Tour 2023. Dopo il Challenge di Edmonton, evento che ha visto piazzarsi al secondo posto del tabellone femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi e

... Gli under protagonisti dell'ultimo weekend al Summerbeach Village Nel cuore di Alghero il battito delriecheggia ogni fine settimana grazie alla ASD Polisportiva Sottorete. Il ...In Aggiornamento: Prenderanno il via domani, mercoledì 26 luglio a Timisoara (Romani) i Campionati Europei Under 22 di. La rassegna continentale, evento che si concluderà sabato 29 luglio, vedrà la partecipazione di due coppie azzurre: nel tabellone femminile saranno presenti Margherita Tega e Anna ...

Auto piomba sul campo di beach volley di uno stabilimento balneare. L'uomo al volante colpito da un malore leggo.it

Veneziani in luce nella terza tappa di Miss Venice Beach. Il concorso domenica è approdato in piazzale ... con la passione per il volley, che vorrebbe diventare una scrittrice e sul paco ha letto un ...Nel cuore di Alghero il battito del beach volley riecheggia ogni fine settimana grazie alla ASD Polisportiva Sottorete. Il Summerbeach Village è stato animato nell’ultimo weekend del 22-23 luglio da ...