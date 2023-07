Bce | nuova stretta al credito per imprese e famiglie

Gli standard di credito delle banche dell'Eurozona per prestiti alle imprese e alle famiglie "si sono ulteriormente inaspriti nel secondo trimestre del 2023. Lo rileva lanel 'Bank lending survey' specificando che per le imprese "l'inasprimento netto cumulato dall'inizio del 2022 è stato notevole" e che a incidere sono stati "i rischi legati alle prospettive ...E tutto questo avviene, paradossalmente, due giorni prima che la Banca centrale di Francoforte dia unaaccelerata ai tassi di interesse. Si pensa, infatti, che giovedì lali alzerà di un ......danno già per scontati ulteriori incrementi dei tassi da 25 punti da parte di Fed (mercoledì) e...9%) e Stellantis (+1,6%) che ha siglato l'accordo con Samsung per la costruzione di una...

A due giorni dalla riunione Bce di luglio arrivano dati importanti dall'Eurotower ... Da segnalare che gli standard creditizi per i nuovi prestiti alle imprese si sono ulteriormente inaspriti in tutti ...