Battiti Live 2023 | cantanti e scaletta della quarta puntata | stasera su Italia1

2023 , il festival musicale itinerante che è ormai un classico nell'estate italiana, torna stasera su Italia 1 alle 21:20 con la quarta puntata della sua nuova stagione. Giunto ormai alla ...Achille Lauro, Angelina e Sangiovanni sono tra gli artisti attesi nel quarto appuntamento di, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio, in onda questa sera su Italia 1. In collegamento dai palchi on the road anche Fedez, Elodie e Matteo PaolilloQuarta puntata questa sera di 'Radio Norba Cornetto', l'evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco di Gallipoli. Ma i cantanti si ...

