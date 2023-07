Basket | infarto a figlio Lebron James durante allenamento | è stabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Los Angeles, 25 lug. (Adnkronos) - Bronny, matricola della University of Southern California epiù grande della star dei Lakers, ha subito un arresto cardiacol'didella USC., 18 anni, è attualmente in condizioni stabili dopo un breve periodo nell'unità di terapia intensiva, secondo un portavoce della famiglia. "e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC per l'incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti", ha dichiarato la famigliain una nota. Questa è la seconda volta nell'ultimo anno che il personale medico ...