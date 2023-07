Basket | Gigi Datome | “Fontecchio e Melli saranno i nostri punti di riferimento ai Mondiali”

(Di martedì 25 luglio 2023)è pronto per la sua ultima avventura in nazionale e, più in generale, con ilgiocato. Il giocatore italiano, che ha raggiunto oggi il resto della squadra azzurra nel raduno di Folgaria, parteciperà infatti ai2023 diche si disputeranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giacarta, prima di ritirarsi definitivamente dallo sport che lo ha reso grande. Per parlare del suo ultimo impegno della carriera e delle ambizioni dell’Italia,è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport. “Lo zoccolo duro che ci ha portato ai Giochi di Tokyo e poi all’Europeo di Berlino fino al Mondiale è rimasto intatto – ha esordito il classe 1987 -. C’è un gruppo di giovani che avanza e lotterà per conquistare un posto tra i 12 che giocheranno il ...

