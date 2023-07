Basket | Datome | “Chiudere la carriera in azzurro era il mio sogno da bambino”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 luglio 2023) Gigi, 35enne veneto da poco campione d’Italia con Olimpia Milano, lascerà ilprofessionistico al termine dell’avventura azzurra ai Mondiali. “lainera il mioda, è l’epilogo per me più bello e gratificante. Ho giocato in tante squadre importanti a livello di club, ma la maglia della Nazionale è quella che sento più mia, quella che mi rappresenta di più come sportivo e come uomo”. “C’è un gruppo di giovani che avanza e che lotterà per conquistare un posto tra i 12 che giocheranno le Olimpiardi. La squadra non ha stelle? Penso che Fontecchio e Melli siano giocatori di primissimo piano a livello internazionale, saranno loro i nostri punti di riferimento. Io sono fiducioso, vedo tanti giocatori che ...