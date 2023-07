Basket | Datome Chiudere carriera in azzurro da sempre il mio sogno

(Di martedì 25 luglio 2023) Il 35enne veneto: "La maglia della Nazionale è quella che sento più mia". ROMA - "lain? Era il mioda bambino, l'epilogo per me più bello e gratificante. Ho giocato in tante squadre importanti a livello di club, che hanno fatto la storia, ma la maglia della Nazionale

Niente Mondiali diper Nico Mannion . La comunicazione è arrivata con una nota da parte della Federazione, nel ... 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna) #70 Luigi(1987, 203, Ala, EA7 ...... ormai uno degli appuntamenti fissi delestivo per Nazionali. Ad attendere gli Azzurri, la ... l'ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi. Una serata di emozioni uniche per ...... ormai uno degli appuntamenti fissi delestivo per Nazionali. Ad attendere gli azzurri, la ... l'ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi. Una serata di emozioni uniche per ...

Italbasket, Datome addio al basket con una medaglia al collo BasketUniverso

E' arrivato tra i primi al ritiro di Folgaria per terminare con la maglia azzurra una delle carriere più belle di un cestista italiano del nuovo secolo, capitano al 21° ...Scatta oggi da Folgaria, nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino, il percorso che condurrà la nazionale maschile di pallacanestro alla FIBA World Cup 2023, in programma a Manila dal ...