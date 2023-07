Barletta | madre e figlio trovati morti in casa Deceduti da almeno quattro giorni

Sonoe figlio le due persone trovate morte questa mattina in una abitazione di via delle Belle arti, nel quartiere Barberini a. Si tratta di una donna di 73 anni e di suo figlio, un 53enne ...... quartiere Barberini di. Secondo quanto riportato dall' Ansa , il decesso risale a 4 - 5 ... Laè stata ritrovata in un'alta stanza , riversa su un fianco. L'allarme è stato lanciato dal ...Giallo a, dove i corpi senza vita di due persone sono stati trovati in un'abitazione in via delle ... mentre in un'altra stanza era presente la, priva di vita, riversa su un fianco. A ...

Barletta, madre e figlio trovati morti in casa TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Tragico ritrovamento a Barletta, in Puglia, dove una donna e suo figlio di 53 anni sono stati trovati morti all'interno della loro casa.