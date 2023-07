Barletta | madre e figlia trovate morte in casa | non esclusa alcuna ipotesi

(Di martedì 25 luglio 2023) Indagano i carabinieri I cadaveri di due donne,, sono stati trovati in un’abitazione di. Non sono ancora chiare le modalità del decesso. Non si esclude. Sul fatto indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sonoe figlio le due persone trovate morte questa mattina in una abitazione di via delle Belle arti, nel quartiere Barberini a. Si tratta di una donna di 73 anni e di suo figlio, un 53enne ...Indagano i carabinieri I cadaveri di due donne,e figlia, sono stati trovati in un'abitazione di. Non sono ancora chiare le modalità del decesso. Non si esclude alcuna ipotesi. Sul fatto indagano i carabinieri.Due cadaveri sono stati trovati in un'abitazione a, nel periferico quartiere Barberini. Si tratterebbe di una persona anziana e di una più giovane. Non è chiaro se sianoe figlio. Sul posto intervengono i carabinieri che indagano ...

Barletta: Madre e figlio trovati morti in una villetta Antenna Sud

Dramma a Barletta nel quartiere Barberini dove due persone sono state trovate morte in un'abitazione in via delle Belle Arti. Secondo le prime informazioni, scrive l'ANSA, si tratterebbe ...Due cadaveri sono stati trovati in un'abitazione a Barletta, nel quartiere Barberini, in via delle Belle Arti. Si tratta di madre e figlio Si tratta di madre e figlio Le due ...