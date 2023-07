... ilcampione di Spagna con Xavi e l'Arsenal di Mikel Arteta, per lunghi tratti capolista ... Juventus e Milan si mettono alla, l'una di fronte all'altra, al Dignity Health Sports Park di ...La corrispondente da, Cristina Giner : "Il termine per costituire il Congresso dei Deputati è il prossimo 17 agosto. Quel giorno inizierà la nuova legislatura. In Spagna non esiste un ...... la Next Gen ne è laprovata. L'intenzione di portare alcuni dei ragazzi più interessanti come Huijsen, Yildiz e Nonge in ritiro, anche. La prima partita amichevole contro ildi Xavi ...

Barcellona ci prova per Kylian Mbappé ItaSportPress

Contatti tra Psg e Barcellona, l'offerta è sulle contropartite. Mbappé ancora non ha proferito parola a riguardo ...Offerta faraonica per il centravanti transalpino dall'Arabia saudita: 300 milioni al Psg e 700 al giocatore Anche il Barcellona prova a inserirsi nella corsa a Kylian Mbappé, l’attaccante francese in ...