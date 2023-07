Barbie | Greta Gerwig sul successo del suo film | Davvero fuori di testa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 luglio 2023) La regista ha commentato la prima volta l'incredibileche sta ottenendo la pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling. Dopo un weekend d'apertura di 182 milioni di dollari e un incasso complessivo di 344 milioni,è diventato il miglior esordio in assoluto per una regista donna, e anche di conseguenza il miglior risultato all'esordio in carriera per, che ha commentato questoin un'intervista. Parlando ai microfoni di Uproxx, la regista ha dichiarato: "Onestamente, sto vivendo tutto in tempo reale ed è un po'di. Ma è incredibile perché sono anche a New York City e ieri ho iniziato a entrare in alcuni cinema alzando il volume a orari diversi". Su queste pagine potete …