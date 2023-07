Bandinelli e quella voglia di volare in alto ' Vedo entusiasmo | la A il nostro obiettivo'

Il neo acquisto parla già da leader. 'Nikolaou e Zurkowski mi hanno parlato bene di questa piazza, insieme faremo grandi ...... il Besiktas ha presentato un'offerta per l'attaccante croato del Milan, la formula sarebbe... che va in Toscana, e il centrocampista Filippo, che si misurerà in Serie B con la maglia ...Per lo stesso motivo la società ha anche deciso di privarsi di un leader come, che però ... ma in rosa ci sono anche Henderson e Crociata (il tecnico li ha provati inzona in ...

Bandinelli e quella voglia di volare in alto "Vedo entusiasmo, la A il ... LA NAZIONE

Il neo acquisto Filippo Bandinelli parla già nella veste di leader: "Faremo del ‘Picco’ il nostro fortino con le armi della determinazione e della voglia di vincere. I tifosici daranno una grande mano ...Giorno di presentazione in casa Spezia per il neo-centrocampista aquilotto Filippo Bandinelli, che dal ritiro di Santa Cristina ha preso parola.