Bancomat a Santo Stefano | Santoli | noi in controtendenza

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFinalmente unper garantire ai cittadini la possibilità di prelevare contante e di eseguire a terminale le operazioni bancarie più semplici e di carattere quotidiano. Lo rende noto il sindaco didel Sole, Gerardoli che con l’amministrazione ha valorato per raggiungere il risultato. “Così- prosegue- inrispetto all’andamento in riduzione di sportelli e servizi bancari sul territorio, grazie alla disponibilità della BCC Capaccio-Paestum-Serino e alla Fondazione Petretta a breve sarà possibile usufruire di un servizio ormai indispensabile. L’ATM sarà a disposizione in Via Colacurcio adiacente a Piazza del Sole”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

