Balogun o Morata? No | all’Inter sta prendendo forza un altro nome!

(Di martedì 25 luglio 2023)i soliti nomi sulla lista dell’Inter, ma non solo. Anzi, negli ultimi giorni stasempre più quota unnome PRENDE QUOTA ? Il nome di Beto stasempre più quota in casa Inter.che Folarin, il cui profilo rimane sempre sul tavolo, o Alvaro. Per lo spagnolo pista sempre più fredda. Come riferisce Matteo Moretto di Relevo, l’attaccante portoghese dell’Inter sta scalando le gerarchie. Si tratta di un profilo già conosciuto, viste le sue due stagioni all’Udinese. Da capire quando e se si entrerà nel vivo dell’operazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

... fossi nell'Inter, ora che Openda è andato in Germania e chepare voglia restare nel North ... Naturalmente non succederà e si virerà su profili alla Max Allegri comeo qualche altro '...Dalla porta all'attacco conche per Frey 'può essere l'attaccante complementare rispetto a ciò che c'è già in rosa. Più dio Wahi'. Infine, una battuta su quel che sta accadendo in ...COSTA TROPPO -, contratto in scadenza nel 2024, ha una clausola rescissoria di 21 milioni di ...Juve è stato momentaneamente accantonato in favore della punta statunitense dell'Arsenal. ...

Inter, per l'attacco duello Morata-Balogun. CorSera: "L'americano è in pole" TUTTO mercato WEB

L'Inter ha deciso: Balogun obiettivo numero uno. Ma... Non è forse un caso che, andato Lukaku, il primo nome fatto per sostituirlo sia stato Morata. Profilo esperto, adatto ad un gioco a due, già ...Meno di un mese all’inizio del campionato e l’Inter è ancora senza un portiere titolare e un attaccante. Per il secondo ruolo, il prescelto della società rimane sempre Balogun dell’Arsenal, mente quel ...