(Di martedì 25 luglio 2023) Lunedì un bombardamento di droni kamikaze ha distrutto un deposito disul Danubio, a pochi metri dal confine con la Romania. È solo l’ultimo sviluppo della lunga offensiva del Cremlino contro l’industria agricola ucraina, uno dei principali canali di finanziamento del Paese invaso. Dopo essere uscita dall’accordo sul, mettendo in grave difficoltà l’esportazione di cereali ucraini attraverso il Mar Nero, Mosca ha proceduto a bombardare i porti nottetempo, per poi volgere lo sguardo verso il secondo canale di trasporto per importanza: quello fluviale, verso l’Europa. L’aggressione sull’hangar ucraino ha gettato i trasportatori nell’incertezza. Non solo stanno diminuendo le opzioni per caricare e trasportare in sicurezza ilucraino sui mercati globali, ma ci si aspetta che i bombardamenti rendano proibitivi i tassi di ...

'In Italia il calendario scolastico si basa sul ciclo del, messo in piedi oltre un secolo fa ... Mandiamo i bambini a faredi fieno, rendiamoli autonomi economicamente, perché onestamente ...Ciascuno porterà gli attrezzi e gli utensili per la preparazione del terreno e per la semina del(zappe, corvelluzzo, sporte,ecc.) e per la mietitura falcetto, canne paradito (cannelle), ...In Italia il calendario scolastico si basa sul ciclo del, messo in piedi oltre un secolo fa ... Mandiamo i bambini a faredi fieno, rendiamoli autonomi economicamente, perché onestamente ...

Balle di grano. Perché Putin affama l’Africa e incolpa l’Occidente Formiche.net

Uscendo dall’accordo sul grano e bombardando i centri di esportazione ucraini, la Russia continua a indebolire la sicurezza alimentare globale. Alla vigilia del forum Russia-Africa, il presidente scar ...