Bagnai alla vigilia de “L’Aquila Città del Libro” | “L’Ue ci ostacola perfino nel Mediterraneo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 18 lug – Albertosarà ospite adele il tema che si affronterà nella conferenza cui parteciperà non è certamente di secondo piano: l’Italia, una sua visione futura, ma soprattutto le sfide dell’economia che il Paese (non) affronta da decenni. Il parlamentare della Lega ha scambiato quattro chiacchiere con noidel festival.“Comecinel”: l’intervista a, la prima domanda è naturalmente rivolta al contenuto della sua conferenza a, insieme al collega Filippo Burla, da anni specializzato in materie economiche. Come si può “tornare potenza”?«Il tema di come riacquistare ...