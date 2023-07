“Baciare Scarlett Johansson è stato un inferno” | il celebre attore spiazza tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 25 luglio 2023) Un bacio di quelli che fai fatica a dimenticare, soprattutto se dall’altra parte c’è. Per Matt Damon èun incubo Alle dichiarazioni di Matt Damon si stenta a credere, d’altronde parliamo di una delle icone più sexy del cinema,. I due hanno lavorato insieme sul set del film La mia vita è uno zoo del 2011 (in inglese We Bought a Zoo). L’ha definita un’esperienza davvero poco piacevole suscitando sorpresa in più di qualche appassionato. Matt Damon ha lavorato conJohansonn sul set di La mia vita è uno zoo – grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)Il 52enne tornerà al cinema in grande stile, partecipando alla pellicola più attesa dell’anno ovvero Oppenheimer di Christopher Nolan, che nelle sale italiane uscirà il 23 agosto prossimo. Un ...