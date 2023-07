Azienda di arredamento del Cortonese “visitata” dai ladri | ingente il bottino

(Di martedì 25 luglio 2023) Nella notte tra domenica e lunedì isi sono introdotti nel magazzino della Casa della Sedia in località il Vallone, poco dopo Camucia e dopo avere caricato su due furgoni della ditta il, si sono dileguati. I malviventi hanno asportato arredi e oggettistica per un valore che si aggira sui 100 mila euro. I Carabinieri della compagnia di Cortona sono alla ricerca degli autori del colpo. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

I banditi in azione nel fine settimana alla Casa della Sedia al Vallone di Cortona. I ladri hanno forzato il cancello e le porte d'ingresso: in fuga verso la Campania.