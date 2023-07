Avatar | Matt Damon | Il rifiuto mi è costato 250 milioni | ma non potevo lasciare Bourne

(Di martedì 25 luglio 2023)avrebbe potuto incassare una cifra stratosferica dalla percentuale sugli incassi di, ma lui ha rinunciato per ultimare il film di. La decisione didi rifiutare, che rimane il maggior incasso di tutti i tempi con 2,9 miliardi di dollari globali, è costata al divo 250di dollari. L'offerta includeva, infatti, il 10% degli incassi al botteghino, ma l'attore non poteva abbandonare l'impegno con Jason. L'offerta di James Cameron è stata rievocata danel corso di un'intervista a Variety in cui l'attore ha colto l'occasione per spiegare le sue ragioni: "Sono sicuro che sia la cifra più alta che un attore abbia mai rifiutato, ma in quel ...

... come ai tempi dei rinvii a dopo le festività de Il signore degli Anelli o. Quello che ... a cominciare da un cast in gran forma, dal protagonista Cillian Murphy a Robert Downey Jr.,Damon ...Damon rivela la divertente e scioccante reazione dell'amico John Krasinski quando ha scoperto di aver rifiutato un ruolo in ...... daal Gladiatore 2 , da Stranger Things a House of the Dragon Questo non toglie che siano ... Il giorno dopo i protagonisti di Oppenheimer , Cillian Murphy ,Damon , Emily Blunt e Florence ...

Avatar, Matt Damon: "Il rifiuto mi è costato 250 milioni, ma non ... Movieplayer

Matt Damon avrebbe potuto incassare una cifra stratosferica dalla percentuale sugli incassi di Avatar, ma lui ha rinunciato per ultimare il film di Bourne.Matt Damon rivela la divertente e scioccante reazione dell'amico John Krasinski quando ha scoperto di aver rifiutato un ruolo in Avatar.