Quasi inevitabile la richiesta alla Sampdoria e l'approdo in Sardegna: "Il Cagliari mi ha voluto fortemente fin da subito - ha raccontatonella sua prima conferenza stampa in rossoblù dal ......dell'istituto Gandhi e che dall'1 settembre lascerà il suo incarico al collega Giuseppe. ... Di loro vado particolarmente. Secondo lei nel passato le commissioni d'esame sono state ...Quasi inevitabile la richiesta alla Sampdoria e l'approdo in Sardegna: "Il Cagliari mi ha voluto fortemente fin da subito - ha raccontatonella sua prima conferenza stampa in rossoblù dal ...

Augello, 'orgoglioso per la chiamata di Ranieri' Agenzia ANSA

Il nome di Tommaso Augello è circolato subito: al Cagliari serviva un esterno sinistro. E Ranieri lo conosceva bene. (ANSA) ...