Audero piano B per l’Inter? Una differenza con Onana e Sommer

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023) Emilè uno dei nomi sul taccuino delper rinforzare il reparto dei portieri. Che però è un profilo di estremo difensore diverso rispetto a Andrée Yann. PORTA VUOTA –continua a muoversi per ricostruire il reparto dei portieri. Che ad oggi conta solo Raffaele Di Gennaro (tornato in nerazzurro dopo cinque stagioni) e Filip Stankovic, rientrato dal prestito biennale al Volendam in Olanda. Tuttavia nessuno dei due sarà titolare, posto che i nerazzurri stanno riservando per Yanndel Bayern Monaco. Nell’attesa che si sblocchi la trattativa coi bavaresi,segue anche Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk (che però avanza pretese elevate sul prezzo) ed Emildella Sampdoria, ritenuto il ...