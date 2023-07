Attori in sciopero | l’industria hollywoodiana è al collasso?

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 luglio 2023) Una battaglia contro gli studios e le principali piattaforme di streaming che mette in discussione uno dei binomi che negli ultimi anni si sono cementati maggiormente nel mondo dell’intrattenimento, quello tra cinema e moda, con celebrity ormai abituate a indossare le creazioni delle più note maison durante i vari red carpet in giro per il mondo. Un accordo economico win-win, che fino ad oggi ha fatto guadagnare entrambe le parti. Le celebrity e i loro personal stylist, in primis, godono dell’opportunità di indossare creazioni realizzate ad hoc per l’occasione: nel tour di Barbie, che farà scuola di perfetto marketing negli anni a venire, Robbie e lo stylist Andrew Mukamal hanno collaborato con diversi designer per progettare abiti ispirati ad alcuni degli outfit della bambola di Mattel, come nel caso del vestito rosa confetto con corsetto di Vivienne Westwood, epigono della Barbie ...