Attivista trans si iscrive a Miss Italia | “Sono nato donna Il mio è un gesto politico”

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug – Ad agitare le notti insonni degli attivisti Lgbt è nientemeno che. Questa volta ad attaccare il celebre concorso di bellezza femminile ci ha pensato Federico Barbarossa, un ragazzoed esponente dell’associazione Mixed Lgbtqia+, che si è iscritto alla kermesse per polemizzare contro il regolamento che prevede la partecipazione unicamente di donne sin dalla nascita. La protesta controPer Barbarossasarebbe un “castello di carte costruito sulla biologia”. Il punto di partenzale dichiarazioni dell’organizzatrice del concorso, Patrizia Mirigliani. Quest’ultima aveva commentato in questo modo l’incoronazione aOlanda di un ...

... ha annunciato di aver trovato un accordo di principio sul nuovo accordo- atlantico. Dall'... Secondo il noto, la Commissione Europea è ben consapevole della fragilità di tale nuovo ...Miss Italia, il gesto dell'" Se devo essere sincero le parole di Patrizia Mirigliani mi hanno fatto incazz*re. Quando ho letto che erano ammesse solo ragazze 'nate biologicamente ...L'ha fatto domanda di iscrizione dopo la chiusura di Patrizia Mirigliani a concorrenti ...

Zimbabwe: il grido di Sam, attivista trans: «Vogliamo solo essere noi ... Rivista Africa

Niente concorrenti trans a Miss Italia. Patrizia Mirigliani è stata chiara ... patron hanno sollevato la polemica e dopo le parole di Vladimir Luxuria, un'altra attivista transgender adesso scende in ..."Quando ho preso consapevolezza di essere una persona trans avrei tanto preferito non credere... E quel corpo meraviglioso e perfetto in quanto opera Sua Mi sentivo strattonato dalla dicotomia tra ...